Ue, Da Re (Lega), nuova Pac, priorità tutelare nostri prodotti

AgenPress. “Nella futura politica agricola una parte delle risorse erogate sarà condizionata al rispetto della sostenibilità ambientale, una condizionalità obbligatoria che non deve andare a discapito della produttività delle nostre aziende. Non è possibile che i grandi Paesi agricoli, quali l’Italia, Spagna, Francia e Germania subiscano i veti dei Paesi europei in cui l’agricoltura ha un’importanza solo secondaria.

La competitività delle nostre aziende richiede una maggior tutela delle indicazioni di origine protetta, Dop e Igp. I nostri prodotti tipici sono l’arma vincente, sia dal punto di vista produttivo che economico, contro i prodotti standard che la globalizzazione ci ha voluto imporre a tutti i costi.

Non ci può essere futuro per la politica agricola comune senza la tutela, il finanziamento dei nostri prodotti e il riconoscimento del lavoro di generazioni svolto sul territorio che ha fatto di questi prodotti un’eccellenza rinomata in tutto il mondo”.

Così Gianantonio Da Re, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.