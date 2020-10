Dpcm, Renzi: “Questo decreto non risolve il problema dei contagi”

AgenPress. “Stare al Governo significa pensare ai cittadini, non obbedire ai ministri. Chiudere i ristoranti alle 18 non diminuisce i contagiati: aumenta i disoccupati. E il problema non sono i teatri ma le metropolitane.

Il dramma non sono le palestre ma l’organizzazione dei tamponi. Non esiste nessuna crisi politica, ma esiste una grande crisi economica. E questo decreto non risolve il problema dei contagi”.

“Fossi in Conte cercherei di spiegare perché si fanno certe scelte. Perché i ristoranti a pranzo sono sicuri e a cena diventano pericolosi? Il Covid non è un virus ad ore. Qual è la base scientifica della decisione?

Questo decreto non blocca i contagi ma aumenta i danni. Provocatoriamente un lockdown totale si spiegherebbe meglio di un lockdown a metà deciso senza alcuna base scientifica”.

E’ quanto dichiara il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi.