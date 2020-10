Web tax, Casanova (Lega), scongiurare rischio ritorsioni commerciali a danno economia europea

AgenPress. “Bisogna assolutamente prevenire futuri rischi di ritorsione commerciale per l’economia europea e italiana derivanti dall’applicazione della cosiddetta ‘web tax’ alle grandi compagnie digitali americane. E’ per questo che ho scritto alla Commissione Ue chiedendo a quali misure di tutela si sta lavorando ove si dovesse materializzare una tale eventualità.

Come è noto, la Commissione Europea avanzerà a breve delle proposte legislative per regolare le grandi compagnie digitali americane la cui influenza in Europa è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni. Se da un lato è più che auspicabile che l’Ue persegua delle politiche di sovranità digitale in grado di facilitare e sostenere lo sviluppo del settore digitale europeo, dall’altro recenti esperienze ci hanno dimostrato che gli Stati Uniti sono pronti ad adottare misure ritorsive quando ritengono che l’Ue stia discriminando delle compagnie americane.

Anche in questo caso, perciò, gli Stati Uniti potrebbero decidere di imporre nuovi dazi e tariffe a danno di settori tradizionali dell’economia europea e italiana, in primis quelli agricolo e automobilistico, settori già duramente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia.

L’auspicio è, pertanto, che la Commissione si assicuri e garantisca agli Stati Membri che le nuove proposte non contengano alcun elemento che possa offrire agli Stati Uniti il pretesto per definirle discriminatorie o protezionistiche, e quindi per adottare misure ritorsive, ovvero quali contromisure pensa di assumere a sostegno dei settori economici – in particolare agricolo e automobilistico – che potrebbero essere colpiti da eventuali nuovi dazi e tariffe”.

Così l’europarlamentare Lega – ID Massimo Casanova.