Migranti, Tardino (Lega), in Ue Pd e M5s negano richiesta Lega dibattito su emergenza immigrazione in Italia, vergogna

AgenPress. “Pd e M5s in Europa dicono no alla richiesta della Lega di un dibattito sull’emergenza immigrazione in Italia. Nell’hotspot di Lampedusa nessuna lesione dei diritti umani e nessun sacrificio per tutti gli italiani che da anni sono campioni di accoglienza: è questo che evidentemente pensano i colleghi di sinistra della Commissione Libe, che ha negato il dibattito sulla situazione migratoria in Italia, alla presenza del governatore della Sicilia, da noi richiesto a gran voce.

Pd e 5 stelle votano allo stesso modo: un loro voto a favore della nostra richiesta di un dibattito equo e istituzionale sarebbe stato decisivo. Che a pensarlo siano i rappresentanti dei Paesi del nord Europa può essere messo in conto, ma se a confermarlo sono i colleghi del Pd, siciliani come Bartolo e Chinnici, con la collega Ferrara, ci lascia francamente senza parole e alquanto amareggiati.

Altro che difendere gli interessi degli italiani. Dunque al Parlamento Europeo si continuerà a parlare dei diritti dei greci sopraffatti dall’immigrazione clandestina, ma non dei diritti degli italiani: di quelli l’Europa se ne infischia, grazie a Pd e M5s”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice ID in Commissione Libe.