Natale: Confesercenti, Amazon avrà il monopolio

AgenPress. Confesercenti, nel commentare la petizione ‘Natale senza Amazon’, ha affermato che il canale delle vendite on line di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio.

“I piccoli negozi vendano anche loro on line. Lo fanno già piccolissime botteghe. La soluzione al problema di uno squilibrio della concorrenza dovuto all’emergenza Covid e al lockdown non è tornare all’età della pietra, fare boicottaggi o limitare la possibilità dei consumatori di poter scegliere liberamente dove acquistare, anche se questo dovesse significare favorire colossi come Amazon” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“La concorrenza si fa aumentando l’offerta, non riducendola. Ecco perché è bene che tutti gli associati di Confcommercio e Confesercenti usino lo strumento delle vendite on line per affrontare questa crisi” conclude Dona.