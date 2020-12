Coronavirus: circolari su assistenza a domicilio, visite ad anziani e disabili

AgenPress. Il Comitato Tecnico Scientifico approva una Circolare che regola l’accesso dei familiari delle persone con disturbi mentali, disabilità fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture residenziali loro dedicate. Si riconosce quindi il diritto alle relazioni affettive in piena sicurezza.

Un’altra circolare del ministero della Salute è relativa alle visite dei parenti degli anziani in strutture socioassistenziali per “ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già in atto in alcune Regioni, si raccomanda di promuovere strategie di screening immediato”.

Sono previsti, quindi, test antigenici rapidi per i familiari che vogliano visitare i propri congiunti ospiti nelle Rsa. con test antigenici rapidi ai familiari. I test possono essere effettuati direttamente in loco e, con esito negativo, i visitatori sono autorizzati ad accedere alla struttura.