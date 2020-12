Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Necessaria unità nazionale”

AgenPress. Il Paese vive due grandi emergenze. Una di natura sanitaria a causa della pandemia Covid, l’altra economica in quanto le ripercussioni del contagio hanno aumentato le antiche povertà, specie al sud, facendo lievitare le disparità sociali esistenti.

Per questo motivo non è pensabile auspicare avventure elettorali. Innegabilmente maggioranza ed opposizione devono restare su piani diversi fedeli al loro ruolo, tuttavia va privilegiata la responsabilità. Ecco il motivo per il quale solo con una grande unità nazionale è possibile superare questo momento di difficoltà.

Auspicare un esecutivo sorretto da tutte le forze disponibili non è ammucchiata, ma ricerca del bene comune. Il bene comune è la ragione d’ essere dell’ autorità politica, come saggiamente dice il compendio della dottrina sociale al paragrafo 168 che bisognerebbe avere a mente”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.