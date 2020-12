Antonella Viola (immunologa): “Ottime notizie sul fronte vaccini e la loro capacità di bloccare il contagio”

AgenPress. Ottime notizie sul fronte vaccini e la loro capacità di bloccare il contagio.

Come avevano suggerito gli studi sugli animali, il vaccino di Moderna sembra in grado di bloccare non solo la malattia ma anche la trasmissione del virus. Pfizer non ha fatto questo tipo di analisi nei soggetti vaccinati ma, anche nel suo caso, gli esperimenti sugli animali andavano nella stessa direzione.

Come avevo suggerito tempo fa, questi due vaccini sembrano essere in grado di fornire una protezione completa. E questa è un’ottima notizia!

E’ quanto dichiara, in una nota, la Prof. Antonella Viola ordinaria di patologia generale presso il dipartimento di scienze biomediche dell’università di Padova.