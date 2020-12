Di Pietro. Renzi? Mammamia quanto mi sta antipatico, ma dice cose serie e vere

AgenPress – “Ci siamo antipatici a vicenda, ma questo non vuol dire che non bisogna ascoltarlo. Renzi ha posto questioni serie e vere: non potete sostituire il parlamento e il governo nella gestione dei fondi europei e non potete mettere in una fondazione i servizi segreti”.

Così Antonio Di Pietro intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Quando Renzi dice queste cose anziché dire: mammamia quanto mi sta antipatico Renzi, bisognerebbe pensare che forse c’ha ragione. Organizziamoci per fare in modo che questi soldi ce li freghino o che non riusciamo a spenderlo, ma questo non vuol dire mettere mille lacci e lacciuoli. Mettiamo in campo dei progetti e poi chi sbaglia paga, purtroppo spesso nel nostro Paese chi sbaglia non paga anche perché spesso il magistrato parte con la montagna per poi partorire il topolino. Io sono consapevole di aver creato dei dipietrini nella magistratura e me ne pento”.