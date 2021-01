Covid. Bassetti, probabile che in Italia già circolino diverse varianti di SarsCoV-2

Così Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook.

Quindi come facciamo a sapere cosa succede in tutte le Regioni e in tutte le province? Fino a che non avremo una raccolta puntuale sul territorio con un campionamento significativo dal punto di vista statistico di ciò che avviene nei laboratori, non sapremo cosa sta accadendo nel nostro Paese.

I vaccini anti-Covid funzionano su queste varianti e comunque in ogni caso se queste varianti diventassero ancora maggiori i vaccini potranno essere modificati per affrontarle.

Per quel che riguarda la campagna vaccinale aperta a tutti bisogna cercare di semplificare e non di complicare affidandosi a quelle strutture che sono già presenti sul territorio italiano come studi dei medici di medicina generale, farmacie, laboratori privati, caserme, eccW.