Governo. Brunetta, piano bipartisan in 100 giorni. Appello a Conte e centrodestra

AgenPress – “Di fronte ad un piano di 100 giorni per salvare l’Italia io, di centrodestra, per il bene del Paese, ci penserei due volte prima di dire di no poi vedremo con quali formule possibili di corresponsabilizzazione: l’intendenza seguirà. Una cosa è certa: senza un colpo d’ala, da parte di chi governa, e senza il coraggio, da parte di chi è all’opposizione, la politica resterà prigioniera, in attesa dell’inciampo, dello scivolone parlamentare, dell’incidente. Verrà travolta, tutta. E morirà di impotenza, di occasioni mancate, portandosi dietro la rovina del Paese”.

Lo dice Renato Brunetta di Forza Italia su La Stampa per il quale “serve con urgenza un patto di riconciliazione nazionale”, bipartisan, un Piano in “100 giorni” per il bene del Paese.

Un appello a Conte e “al centrodestra, al centrosinistra e a chiunque abbia a cuore il bene comune. Serve un patriottismo bipartisan, occorre una riconciliazione nazionale dopodiché, insieme con la rinnovata fiducia dei cittadini, potrà tornare il momento di contarsi; si potrebbe, ma non si fa; continuiamo a farci del male, a perdere tempo”.