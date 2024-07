Previsioni Meteo del 4 Luglio 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 4 Luglio 2024.

AL NORD – Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti sparsi sui rilievi alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino addensamenti irregolari tra Molise e Puglia, sereno altrove. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove. Massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in calo al meridione.

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos