Barbaro: “Aeroporto Roma Fiumicino, un’eccellenza italiana”

AgenPress. “Grande soddisfazione per un altro successo italiano, figlio anche dell’impegno sulla sostenibilità ambientale. L’aeroporto di Roma Fiumicino è stato decretato come migliore d’Europa per la sesta volta negli ultimi sette anni nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri”. Così il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Claudio Barbaro.

Il prestigioso riconoscimento è stato decretato ad Istanbul dall’associazione internazionale di categoria Airport Council International Europe nel corso dell’Assemblea generale in cui, ogni anno, vengono premiati gli scali europei che hanno raggiunto l’eccellenza nei diversi settori.

Tra i criteri di valutazione al vaglio della giuria: l’impegno di ADR nelle operations e nella customer experience; lo sviluppo di nuove infrastrutture “green” e l’impegno come «Careport» nella promozione di un aeroporto sempre più sostenibile; sull’innovazione come driver di sviluppo del settore, incluso il design e la progettazione di nuove modalità di trasporto.

“Roma Fiumicino rappresenta un’eccellenza italiana”, ha sottolineato Barbaro.