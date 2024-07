Fondazione OMRI: nomine di prestigio per Anna Maria Giannini al Comitato romano e Maurizio Fiasco al Comitato Consultivo per il gioco d’azzardo

AgenPress. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI, presieduto dal Prefetto Francesco Tagliente, ha deliberato la nomina della Professoressa Anna Maria Giannini come Presidente del Comitato Provinciale di Roma. La Professoressa Giannini, Commendatore OMRI, è una figura di spicco nel campo della psicologia. Attualmente, è Direttrice del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma e Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento dello stesso Ateneo. Inoltre, è Presidente del Corso di Laurea in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica. La sua carriera è segnata da una lunga collaborazione con le Forze di Polizia su temi cruciali.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche altre importanti nomine. Presidente del Comitato Provinciale di Verona è stato nominato il Grande Ufficiale Alberto Marchesi e Vicepresidente del Comitato Provinciale di Bologna il Grande Ufficiale Avvocato Mauro Pacilio.

E’ stato inoltre costituito il Comitato Consultivo per la “Prevenzione del gioco d’azzardo patologico” e affidata la presidenza all’Ufficiale OMRI Maurizio Fiasco, un sociologo di rilievo nazionale con una profonda conoscenza delle dinamiche socio-economiche legate al gioco d’azzardo. Attraverso le sue ricerche, pubblicazioni e consulenze, Maurizio Fiasco ha fornito una base solida di dati e strategie per mitigare l’impatto del gioco d’azzardo patologico sulla società. Dal 2016, è membro dell’Osservatorio del Ministero della Salute per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e la dipendenza grave, ruolo per il quale è stato riconfermato per la terza volta dal Ministro Orazio Schillaci.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’ammissione di 47 nuovi aderenti insigniti OMRI, tra cui i Prefetti Carlo De Stefano, Valerio Massimo Romeo, Francesco Di Menna, Filippo Dispensa, Filippo Natale Piritore e i Questori Massimo Improta e Pietro Milone. Espansione della Fondazione.

La Fondazione OMRI continua così ad espandere la sua presenza in diverse regioni italiane e internazionali con la costituzione di nuovi Comitati territoriali. Negli ultimi mesi, sono stati istituiti comitati nelle seguenti sedi: Bruxelles: Comm. Alessandro Butticè, Presidente del Comitato Internazionale; Bari: Gr. Uff. Antonella Bellomo, Presidente; Uff. Mario Volpe, Vicepresidente; Cav. Cataldo Caputo, Referente per i Comuni di Corato, Bitonto, Altamura, Ruvo di Puglia e Terlizzi; Barletta Andria Trani: Uff. Cosimo Sciannamea, Vicepresidente; Caserta: Mariacarla Bocchino, Presidente; Firenze: Gr. Uff. Maria Laura Simonetti, Presidente; Forlì: Comm. Luca Panzavolta, Presidente; Lodi: Uff. Giovanni Di Teodoro, Presidente; Massa-Carrara: Gr. Uff. Leonardo Vinci Nicodemi, Presidente; Palermo: Cav. Prof. Manlio Corselli, Presidente; Perugia: Uff. Gianluca Insinga, Vicepresidente; Pisa: Comm. Paolo Maria Mancarella, Presidente; Cav. Alessio Giani, Vicepresidente; Uff. Antonio Cerrai, Vicepresidente; Ravenna: Gr. Uff. Maria Guia Federico, Presidente; Cav. Pasquale Iacovella, Vicepresidente; Torino: Gr. Uff. Luigi Viana, Presidente; Udine: Comm. Claudio Cracovia, Presidente; Sassari: Comm. Prof. Guido Melis, Presidente: Questi sviluppi riflettono l’espansione e la crescente influenza della Fondazione, che continua a promuovere i principi costituzionali e a coinvolgere istituzioni, amministrazioni, enti e associazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sotto la guida del Prefetto Tagliente, è impegnato a costituire gradualmente Comitati provinciali in tutte le province italiane.