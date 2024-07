Direttrice generale UNICEF Catherine Russell sugli attacchi di oggi in Ucraina

AgenPress. “Sono sconcertata dalle notizie che arrivano oggi dall’Ucraina, secondo cui almeno 150 persone sarebbero rimaste uccise o ferite e un ospedale pediatrico sarebbe stato gravemente danneggiato a Kiev, durante un’ondata di attacchi missilistici in tutto il Paese.

La raffica di missili è caduta in città come Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk e Kramatorsk. Non conosciamo ancora il numero di bambini uccisi o feriti in questi attacchi. Il mio cuore è rivolto a tutti coloro che hanno perso qualcuno.

L’attacco all’Ospedale di Okhmatdyt, il più grande centro medico per bambini del Paese, è un altro brutale promemoria del fatto che in Ucraina nessun luogo è sicuro per i bambini. Gli ospedali dovrebbero essere dei rifugi sicuri e, secondo il diritto internazionale, godono di un livello di protezione speciale. I civili, compresi i bambini e le strutture e i servizi su cui fanno affidamento, devono essere sempre protetti.

A quasi tre anni dall’escalation della guerra in Ucraina, non sembra esserci fine all’orrore che i bambini e le loro famiglie sono costretti a sopportare.

L’UNICEF continuerà a lavorare in Ucraina, anche nelle aree di prima linea, per rispondere ai bisogni immediati di bambini e famiglie. Questo comprende fornire servizi e aiuti salvavita e supporto per la salute mentale e psicosociale. L’UNICEF sta già fornendo aiuti di emergenza all’Ospedale di Okhmatdyt ed è pronto ad aiutare le comunità colpite nell’attacco di oggi.

Più di ogni alta cosa i bambini dell’Ucraina hanno bisogno di una pace durevole.”