Onu. Il più grande ospedale pediatrico dell’Ucraina è stato colpito da un missile russo. Pazienti trasferiti in altre strutture

AgenPress – L’attacco mortale all’ospedale pediatrico Ohmatdyt di Kiev , la più grande struttura pediatrica dell’Ucraina, è stato probabilmente causato da un colpo diretto di un missile russo, ha affermato il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Danielle Bell , capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, ha affermato che “l‘analisi delle riprese video e una valutazione effettuata sul luogo dell’incidente indicano un’alta probabilità che l’ospedale pediatrico abbia subito un colpo diretto piuttosto che subire danni dovuti a un sistema d’arma intercettato”.

Ha affermato che il suo team, che ha visitato il sito lunedì, non ha potuto trarre una conclusione definitiva, ma che il missile sembrava essere stato lanciato dalla Federazione Russa.

La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha detto oggi che è stato un missile terra-aria Nasams lanciato dall’Ucraina a colpire l’ospedale pediatrico di Kiev lunedì . Le autorità ucraine hanno affermato che la Russia ha colpito l’ospedale con un missile Kh-101 Kalibr.

Funzionari e personale di emergenza hanno affermato che non è stato immediatamente chiaro quanti dottori e pazienti, vivi o morti , siano rimasti intrappolati sotto le macerie. Almeno due persone sarebbero morte quando un missile ha raso al suolo parte dell’ospedale lunedì.

In un post pubblicato questa mattina su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che tutti i pazienti di Okhmatdyt sono stati trasferiti in altre strutture mediche.

“Le operazioni di soccorso dopo l’attacco missilistico russo di ieri continuano. Finora, 38 persone sono state dichiarate morte, tra cui quattro bambini. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici colpiti da questa tragedia. 190 persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo assistenza. Ci sono 64 persone ricoverate in ospedale a Kiev, 28 a Kryvyi Rih e 6 a Dnipro. Tutti i pazienti di Okhmatdyt sono stati trasferiti in altre strutture mediche. In alcune aree colpite dai missili, le operazioni di soccorso sono continuate per tutta la notte, coinvolgendo quasi 400 soccorritori. Sono grato a tutti coloro che stanno salvando e prendendosi cura della nostra gente, a tutti i soggetti coinvolti e a tutti coloro che stanno aiutando. Continuiamo il nostro lavoro per aumentare la protezione delle nostre città e comunità dal terrore russo. Ci saranno delle decisioni. Il mondo ha la forza necessaria per questo. Ringrazio anche tutti i leader che ci hanno sostenuto e stanno preparando nuove misure congiunte per proteggere le vite dal terrore russo”.