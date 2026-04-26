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Leavitt: “L’attentatore voleva assassinare il Presidente e uccidere il maggior numero di alti funzionari dell’amministrazione Trump”

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AgenPress. Secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, l’attentatore che ieri sera ha fatto irruzione tra le forze di sicurezza alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington DC “cercava di assassinare il Presidente e uccidere il maggior numero possibile di alti funzionari dell’amministrazione Trump”.

“Ero con il presidente Trump e la First Lady nel backstage dopo essere stati rapidamente messi in salvo dai servizi segreti”, ha scritto Leavitt in un post su X. “Il presidente Trump è stato davvero impavido, ma come ha detto ieri sera, questa violenza politica deve finire.”

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