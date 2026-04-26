Leavitt: “L’attentatore voleva assassinare il Presidente e uccidere il maggior numero di alti funzionari dell’amministrazione Trump”

AgenPress. Secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, l’attentatore che ieri sera ha fatto irruzione tra le forze di sicurezza alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington DC “cercava di assassinare il Presidente e uccidere il maggior numero possibile di alti funzionari dell’amministrazione Trump”.

“Ero con il presidente Trump e la First Lady nel backstage dopo essere stati rapidamente messi in salvo dai servizi segreti”, ha scritto Leavitt in un post su X. “Il presidente Trump è stato davvero impavido, ma come ha detto ieri sera, questa violenza politica deve finire.”