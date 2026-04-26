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Il fratello dell’attentatore aveva segnalato alla polizia la presenza di scritti che esprimevano sentimenti anti-Trump prima dell’incidente

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AgenPress. Il fratello di Cole Allen ha avvisato la polizia del Connecticut dopo che il sospettato della sparatoria di ieri sera ha inviato alcuni suoi scritti ai familiari, ha riferito un alto funzionario dell’amministrazione della Casa Bianca.

Il funzionario ha descritto lo scritto come espressione di sentimenti anti-Trump e ha indicato come bersagli funzionari dell’amministrazione, non ospiti o dipendenti dell’hotel. Secondo il funzionario, Allen si scusa con familiari e amici nello scritto e afferma di non aspettarsi il perdono.

La sorella di Allen lo ha descritto alle forze dell’ordine come una persona con la tendenza a fare commenti radicali e a fare costantemente riferimento a un piano per risolvere i problemi del mondo, ha detto il funzionario.

Secondo quanto riferito la donna ha confermato agli inquirenti che Allen aveva acquistato due pistole e un fucile, ma che i suoi genitori non erano a conoscenza del fatto che lui tenesse le armi in casa.

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