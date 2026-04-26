Identificato l’attentatore come Cole Tomas Allen, un insegnante californiano di 31 anni

AgenPress. L’attentatore arrestato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stato identificato come Cole Tomas Allen, un insegnante californiano di 31 anni. Sul suo profilo LinkedIn, Allen si identifica come “sviluppatore di videogiochi, ingegnere, scienziato, insegnante” della zona di Los Angeles.
Si è laureato al California Institute of Technology (Caltech) nel 2017 e ha conseguito un Master of Science in Informatica presso la California State University-Dominguez Hills nel 2025.
Il Caltech ha confermato di essere in possesso di documenti che attestano la laurea di Allen conseguita presso l’università nel 2017, ma ha dichiarato che l’istituto “al momento non dispone di ulteriori informazioni”.
Durante il periodo trascorso al Caltech, ha partecipato alla Caltech Christian Fellowship e al Caltech Nerf Club.
Allen era impiegato presso la società di ripetizioni C2 Education fino a dicembre 2024, quando è stato premiato come “Insegnante del mese” per il suo lavoro presso la sede di Torrance. Il suo storico lavorativo lo indica come collaboratore dell’azienda dal 2020 con un incarico part-time.
Ha lavorato anche come sviluppatore di videogiochi freelance, occupandosi di un gioco sparatutto/di ruolo con visuale dall’alto chiamato First Law. Ha inoltre sviluppato e pubblicato Bohrdom nel 2018 , un titolo di corse descritto come un “bullet hell vissuto da flipper semoventi”.