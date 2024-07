Sport a 2 e 4 zampe. A Zoomarine torna l’evento “Splash Dog” e una campagna per la sicurezza in acqua per i più piccoli

AgenPress. “Eroi da…mare a 2 e 4 zampe”. E’ questo il titolo della nuova campagna che gioca con il termine “mare”, inteso appunto anche come “amare”, per questa iniziativa dedicata allo sport e alla sicurezza in acqua targata Zoomarine che il 14 luglio promuove una giornata speciale con varie esibizioni della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio presieduta da Roberta Gasbarri, da anni impegnata nelle spiagge e nelle piscine per fare prevenzione e salvare vite in acqua grazie al meraviglioso binomio che vede fianco a fianco umani e cani e la Sic, che è la sezione della Sics che si occupa di sport acquatici, come splash dog, freestyle e speed water.

Tutti fanno parte degli “Water Sport Dog Csen Cinofilia”, insieme di sport acquatici adatti a tutti i cani che hanno un rapporto di amore con l’elemento acqua. Il soccorritore e l’animale insieme fanno squadra e riescono a compiere imprese eroiche, ma è importante sottolineare che per gli animali certe “mission” sono prima di tutto divertimento e per questo il direttore generale Alex Mata ha fortemente voluto ospitare, per il secondo anno consecutivo, questi bellissimi cagnoloni pronti a lanciarsi in acqua durante un evento spettacolare, intitolato “Splash Dog”, grazie al quale i visitatori potranno assistere ad alcune dimostrazioni di soccorso che consentiranno al pubblico di ammirare le grandi abilità di cui sono capaci gli animali e, soprattutto, il forte grado di complicità che hanno con i loro conduttori in una sfida a suon di tuffi, nuotate e coccole.

I tuffi saranno il filo conduttore di questa giornata ricca di sorprese. Infatti, oltre allo show live con gli amatissimi tuffatori del parco, ecco che a scendere in acqua da grandi altezze saranno gli atleti della M.R. Sport dei fratelli Marconi, campioni italiani di caratura internazionale, che, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, spiegheranno ai visitatori l’importanza di fare attenzione al mare, al lago, in piscina, perchè non ci si può lanciare senza avere prima assimilato nozioni utili ad evitare ogni genere di rischio. Non mancheranno poi le attrazioni aperte, così come i percorsi educazionali alla scoperta degli animali, le attività nella nuova area Zoorassica e le piscine colme di scivoli e giochi adatti a tutte le età e, soprattutto, in assoluta sicurezza.