Apparecchi di gioco illegali sequestrati a Torino

AgenPress. Sei apparecchi da gioco del tipo AWP, i cosiddetti new slots, con relative vincite in denaro, non denunciati e completamente scollegati dalla rete telematica di gioco legale presidiata dalla vigilanza di ADM, sono stati scoperti in una settimana di verifiche su 14 esercizi dell’area metropolitana di Torino.

L’operazione condotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro, oltre che degli apparecchi funzionanti, di diversi dispositivi in fase di assemblaggio con monitor, tasti e altre parti ancora da montare, un apparecchio cambiamonete, schede e vincite in denaro per circa 3.000 euro.

Gli accertamenti, orientati in base all’attenta valutazione degli indici di rischio, hanno visto impegnati i funzionari dei Monopoli di Torino della Direzione Territoriale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta e i militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Torino.

Per le irregolarità riscontrate, ai gestori degli esercizi sono state irrogate le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per un importo totale pari a 99.000 euro.

L’azione di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità che la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conducono in sinergia su tutto il territorio nazionale è espressione del protocollo d’intesa siglato nell’aprile 2023 dalle due Amministrazioni.