Lazio: Mattia (Co.Re.Co.Co.), subito sanzioni per Enti non in regola con bilanci

AgenPress. “Stipendio dimezzato e revoca dell’incarico per i commissari straordinari e gli organi di amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) e la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, ovvero i due Enti strumentali della Regione Lazio ancora inadempienti per il rendiconto 2023.

Sono queste infatti le sanzioni, introdotte con l’ultima Legge di Stabilità regionale, previste per quegli Enti della Regione che non sono in regola con i termini di trasmissione del bilancio e del rendiconto dell’esercizio finanziario dall’annualità 2023 che arrivano fino alla revoca dell’incarico in caso di inadempienza reiterata per un periodo di oltre tre mesi, come in questo il caso, visto che i vertici di entrambi gli Enti nei mesi scorsi sono già stati sollecitati più volte a mettersi in regola dal Comitato Regionale di Controllo Contabile (Co.Re.Co.Co.).

È pertanto doveroso da parte nostra, quale organo di garanzia della Regione, procedere con la segnalazione di misure adeguate, proprio in virtù dell’iter di ricognizione avviato da tempo con tutti gli Enti regionali volto ad acquisire informazioni e documenti utili a garantire lo stato di salute dei bilanci degli enti stessi, sollecitando il rispetto della trasparenza e delle regole”.

Così la Presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile (Co.Re.Co.Co.), Eleonora Mattia, a margine della seduta, svoltasi oggi alla Pisana, per esprimere il parere sui rendiconti generali annuali degli enti e degli organismi strumentali della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2023.