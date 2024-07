Milano. Bonus-facciate. Crediti d’imposta inesistenti per circa 60 milioni di euro. Ignari i condomini. Lavori mai eseguiti

AgenPress. La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, sta sottoponendo a sequestro crediti d’imposta, disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per oltre 8 milioni di euro, frutto di una articolata frode perpetrata

nell’ambito del cosiddetto “bonus – facciate”.

L’indagine, condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di

Milano, ha consentito di disarticolare un meccanismo illecito di frode finalizzato

all’indebita creazione e monetizzazione di crediti d’imposta maturati nell’ambito delle

misure di sostegno all’economia introdotte dal D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire come i legali rappresentanti di una

società edile della provincia di Milano, in concorso con l’amministratore di 11

condomini, abbiano generato crediti d’imposta inesistenti per circa 60 milioni di euro

attraverso la strumentale predisposizione di delibere assembleari false e l’emissione di

F.O.I. attestanti lavori di ristrutturazione mai eseguiti.

Il tutto è avvenuto alle spalle degli ignari condomini che hanno trovato sul proprio

cassetto fiscale crediti d’imposta per lavori mai eseguiti né tantomeno deliberati dalle

assemblee condominiali.

Le attività investigative hanno già consentito di eseguire, nel mese di marzo 2022,

provvedimenti cautelari d’urgenza finalizzati al sequestro di crediti d’imposta non

ancora monetizzati per oltre 48 milioni di euro.

Allo stato risultano indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche, i due rappresentanti legali dell’impresa edile, succedutisi nel tempo,

l’amministratore dei condomini vittime del descritto sistema illecito nonché la società

per le conseguenti responsabilità amministrative derivanti da reato.