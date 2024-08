Giorgia Meloni: “Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio”

AgenPress. È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite.

Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio.

E’ quanto dichiara Giorgia Meloni su Facebbok dopo il post di Boldi in cui gli augurava un “Buon Ferragosto nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese in meglio. Ed io non posso far altro che ringraziarti.”