AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato “che il sabotaggio dei gasdotti russi Nord Stream nel settembre 2022 nel Mar Baltico è stato ordinato dagli Stati Uniti”.

“Anche se gli ucraini fossero coinvolti in questo sabotaggio non avrebbero potuto farlo da soli. È chiaro che per effettuare un simile attacco, l’ordine è arrivato dal livello più alto, e il livello più alto per l’Occidente, ovviamente, è Washington”.