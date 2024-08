Ucraina. Podolyak: “l’impero russo subirà la morte da mille tagli. Si ammalerà e marcirà dall’interno”

AgenPress – “L’impero russo sanguinerà da mille tagli, si ammalerà e marcirà dall’interno, fino a quando parti del suo corpo inizieranno a cadere”.

Lo scrive su Telegram il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, nel giorno del 33mo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. “Non tutte le generazioni hanno l’opportunità di assistere alla morte di un impero. Proprio quell’impero che ama vendere morte e violenza… Siamo stati davvero fortunati a diventare non testimoni ma partecipanti diretti per la seconda volta. Dopo l’impero sovietico, è tempo di deporre nella bara il suo erede: quello russo. Perché questo è uno sviluppo storico obbligatorio e irreversibile. Nonostante tutte le strane riflessioni analitiche sulla stabilità e sulle risorse della Russia, che sembrano permetterle di sopravvivere alla lunga guerra aggressiva che ha iniziato, non è così. Non è affatto così. E in ogni caso, non ci sarà più la Russia nella sua forma attuale… Tra l’altro, abbiamo imparato diverse lezioni dagli anni Ottanta”.

“La prima è che il crollo di un impero avviene inaspettatamente per gli osservatori esterni ingannati dai toni tranquillizzanti e persino spavaldi della propaganda di Stato. In secondo luogo, non ci sarà un singolo evento che porrà fine all’impero. Sanguinerà da mille tagli, si ammalerà e marcirà dall’interno, fino a quando parti del suo corpo inizieranno a cadere. Non ci sarà un singolo evento, ma c’è un fattore. Si chiama Ucraina. Perla ambita dagli imperi, è anche un marchio nero per loro. Tutti gli Stati che hanno cercato di dominarla sono finiti nella spazzatura della storia”.

“Nel corso della storia, è stata ricca di risorse e talenti, scomoda, ribelle fino all’anarchia e sempre pronta alla resistenza sistemica. E ancora, come ai tempi della Russia, è una superpotenza regionale, assolutamente soggettiva, diplomaticamente e militarmente potente. Mi congratulo con voi per il giorno dell’indipendenza del Paese da cui oggi dipende gran parte del mondo”, conclude il principale consigliere di Volodymyr Zelensky.