Guerriglia a Parigi per la festa della Champions League: un morto, 219 feriti e 780 arresti

AgenPress. Doveva essere una notte di festa per la storica conquista della Champions League, ma si è trasformata in una lunga scia di violenze e disordini. Il bilancio degli scontri scoppiati nella capitale francese e in altre città del Paese è pesantissimo: una persona è morta, 219 sono rimaste ferite, di cui otto in gravi condizioni, mentre le forze dell’ordine hanno fermato 780 persone.

Le celebrazioni per il trionfo europeo hanno rapidamente lasciato spazio a episodi di guerriglia urbana. Nelle zone centrali di Parigi gruppi di facinorosi hanno dato vita a scontri con la polizia, incendiando veicoli, distruggendo arredi urbani e lanciando oggetti contro gli agenti. Le tensioni si sono protratte fino alle prime ore del mattino, costringendo le autorità a un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi.

Tra gli episodi più insoliti e pericolosi registrati nella notte figurano anche improvvisate partite di calcio giocate direttamente sulla tangenziale parigina. Decine di persone hanno invaso alcune carreggiate sfidandosi a pallone tra il traffico bloccato, creando situazioni di grave rischio per la sicurezza pubblica e per gli automobilisti.

Secondo il ministero dell’Interno francese, il dispositivo di sicurezza predisposto per l’evento ha consentito di contenere ulteriori degenerazioni, ma il numero degli arresti testimonia la portata dei disordini. Le persone fermate dovranno ora rispondere a vario titolo di vandalismo, aggressioni, danneggiamenti e resistenza alle forze dell’ordine.

Nonostante la notte di caos, oggi la capitale si prepara ad accogliere la grande parata celebrativa della squadra campione d’Europa. Sono attese circa 100.000 persone per la sfilata con la coppa lungo le vie della città, in un clima che le autorità sperano possa tornare a essere quello della festa sportiva.

Il ministro dell’Interno ha lanciato un messaggio fermo alla vigilia delle nuove celebrazioni: «Ci sarà tolleranza zero verso chi tenterà di trasformare una festa popolare in un’occasione di violenza. Le risposte ai disordini saranno dure e immediate». Un avvertimento che arriva mentre la Francia cerca di evitare che le immagini della notte di guerriglia oscurino il successo sportivo e la gioia dei tifosi.

Le forze di sicurezza restano in stato di massima allerta, con migliaia di agenti mobilitati per garantire che la sfilata della Champions League si svolga senza ulteriori incidenti.