Ascoli Piceno. Un bambino di 3 anni cade in un canale di irrigazione e muore

AgenPress – È deceduto i bimbo di tre anni finito nel pomeriggio in un canale irriguo nel territorio del comune di Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno, mentre si trovava in zona con la famiglia, di origine straniera. I congiunti, tra cui la madre che è in stato di gravidanza, ne avevano segnalato poco prima la scomparsa. I soccorritori, tra cui i sanitari del 118, avevano tentato a lungo di rianimare il bimbo ma le manovre rianimatorie sono risultate inutili. Era stata allertata l’eliambulanza che è stata poi rimandata indietro perché il piccolo è nel frattempo deceduto.

Il canale è profondo circa un metro e mezzo e il piccolo è stato rinvenuto a 400 metri da dove era stato visto l’ultima volta dai familiari.

Per far fronte alla disperata emergenza è stata anche allertata l’eliambulanza che è stata poi rimandata indietro perché il piccolo, mentre il mezzo stava raggiungendo il luogo del dramma, è deceduto.

Sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco e gli uomini dei carabinieri chiamati da alcuni passanti che avevano notato il corpicino nell’acqua.