Pomezia nel degrado. Dove è il Sindaco?

AgenPress. Reati ambientali, discariche all’aperto, inquinamento delle falde acquifere e strade dissestate. Un territorio allo sfacelo nonostante la posizione strategica come polo industriale e snodo asse sud della Regione Lazio. Lo stato di abbandono del Comune di Pomezia è sotto gli occhi di tutti, commenta il Segretario Nazionale REA, Gabriella Caramanica, tornando a denunciare una situazione ormai insostenibile per i residenti.

Riceviamo continue segnalazioni da parte dei cittadini ignorati dall’amministrazione locale. Nel territorio stanno aumentando i rischi per la viabilità stradale e per i passanti, costretti a percorre strade devastate e marciapiedi inesistenti, evitando pericoli o buche anche in prossimità di parchi pubblici dove le famiglie portano i loro figli o nelle vicinanze di luoghi di ritrovo come le parrocchie. Tombini che stanno scomparendo sotto l’asfalto, lasciando ben immaginare i disastri che si possono verificare nel caso di piogge persistenti e potature abbandonate nelle aiuole.

Si tratta di interi quartieri dimenticati dalle istituzioni. Più volte abbiamo interpellato il Sindaco sul degrado territoriale, prosegue Gabriella Caramanica, rilevando che il primo cittadino sta dimostrando una politica alla lunga perdente. Il primo cittadino sta mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Attendiamo da parte sua un impegno a risolvere la questione, conclude il Segretario nazionale REA.