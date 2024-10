Ucraina: nave russa messa fuori combattimento dopo un sabotaggio. Kiev attacca un deposito di petrolio in Crimea

AgenPress – Il dragamine della flotta russa del Baltico Alexander Obukhov è stato messo fuori combattimento a causa di un’operazione di sabotaggio da parte dell’intelligence militare ucraina (HUR).

Secondo quanto riferito, la nave, con base nella città costiera russa di Baltiysk, nell’enclave di Kaliningrad , ha “subito gravi danni” dopo che l’acqua è penetrata nel motore a causa “della misteriosa comparsa di un buco in un condotto del gas”.

Si tratta del secondo caso in cui l’Ucraina sabota una nave da guerra russa nell’enclave, situata tra Polonia e Lituania, a circa 400 chilometri (250 miglia) dal confine nord-occidentale dell’Ucraina.

La nave che avrebbe dovuto essere inviata in servizio è ora sottoposta a importanti riparazioni, poiché il motore M-503 danneggiato è un pezzo raro di equipaggiamento, ha osservato l’ agenzia. Gli sforzi per riparare la nave saranno probabilmente “tecnicamente difficili e costosi”, secondo l’intelligence militare.

L’agenzia ha pubblicato un video, presumibilmente girato all’interno della nave russa, in cui una persona non identificata mostra e descrive le conseguenze del sabotaggio, indicando come data il 30 settembre.

L’HUR non ha specificato come sia riuscito ad accedere alla nave per compiere il sabotaggio.

La Terza Brigata d’assalto ucraina è riuscita a riconquistare le posizioni e a liberare un gruppo di soldati ucraini prigionieri durante uno scontro con un gruppo di sabotaggio russo nell’Oblast di Kharkiv, ha affermato l’unità il 7 ottobre.

Ciò conferma la notizia del 5 ottobre riguardante uno scontro in direzione di Lyman, nel nord-est, vicino al confine amministrativo tra gli oblast di Donetsk, Luhansk e Kharkiv.

La 3a Brigata d’élite ha mantenuto la linea nei pressi del villaggio di Borova, nell’Oblast di Kharkiv , respingendo i ripetuti attacchi russi .

Secondo la dichiarazione del Gruppo tattico Kreminna, quattro soldati appartenenti alle unità assegnate al comando della 3a Brigata sono stati catturati da un gruppo di sabotaggio russo composto da circa 10 combattenti.

Dopo aver notato la loro assenza e individuato il movimento dell’unità russa con un drone, uno dei battaglioni della 3a Brigata inviò una forza a bordo di un’autoblindo M113 per intercettarli.

I soldati della 3a Brigata attaccarono il gruppo di sabotaggio russo, consentendo ai prigionieri di fuggire e tornare alle posizioni ucraine. Con le truppe russe respinte, la 3a Brigata riconquistò persino il territorio perduto.

Secondo i media russi e l’esercito ucraino, nelle prime ore del 7 ottobre è scoppiato un incendio in un deposito di petrolio a Feodosia, occupata dalla Russia, in seguito a un attacco ucraino.

Le forze missilistiche ucraine hanno preso di mira il più grande deposito di petrolio nella Crimea occupata, provocando un incendio su vasta scala, ha confermato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine .

I residenti hanno riferito di aver sentito diverse potenti esplosioni intorno alle 4:30 ora locale, poco prima che iniziasse l’incendio. Il canale Crimean Wind Telegram ha anche riferito che gli aeroporti di Belbek e Saky sono stati attaccati durante la notte.

Le autorità locali hanno confermato l’incidente, descrivendolo però come un incendio.

“C’è un incendio al deposito petrolifero di Feodosia. I servizi di emergenza sono sul posto. Non sono state segnalate vittime o feriti”, ha detto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del capo delegato della Crimea installato dalla Russia .

Il canale Telegram Astra ha poi chiarito che la struttura in fiamme era il Marine Oil Terminal, precedentemente preso di mira dai droni nel marzo 2024. In quel momento, quattro droni hanno colpito il deposito, danneggiando la conduttura principale del carburante e provocando un incendio, che ha richiesto più di un’ora per essere spento.

Il terminal di Feodosia è il più grande della Crimea per la movimentazione di prodotti petroliferi; a Sebastopoli esiste solo un altro terminal di questo tipo.

La struttura “è stata utilizzata, in particolare, per rifornire l’esercito di occupazione russo”, ha osservato lo Stato Maggiore. L’entità totale dei danni è in fase di determinazione.