Previsioni Meteo del 24 ottobre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 24 ottobre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata attese piogge su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e settori Alpini e prealpini della Lombardia. Possibili temporali sulla Liguria nella notte.

AL CENTRO – Al mattino cieli coperti con precipitazioni deboli o moderate. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata fenomeni in diminuzione e relegati alla Toscana, estesi alle regioni Tirreniche nella notte.