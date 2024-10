Orsi Trentino. Legambiente boccia la consultazione popolare di domenica. Istituzioni irresponsabili

AgenPress – “La convivenza uomo e animali selvatici non si pratica a colpi di quesiti referendari già orientati a semplicistiche soluzioni e, soprattutto, in assenza di una chiara ammissione di responsabilità da parte delle istituzioni e della politica, locale, ma non solo, che non ha saputo gestire con i dovuti strumenti un fenomeno complesso che non può essere derubricato ad un semplice sì o ad un no sulla coesistenza”.

E’ quanto afferma il responsabile biodiversità di Legambiente Stefano Raimondi in una nota, sottolineando come Legambiente boccia la consultazione popolare sugli orsi che si terrà questa domenica nei 13 comuni della val di Sole, in Trentino.

“In natura il rischio zero non esiste. Quando la fauna selvatica inizia a tornare, naturalmente o a seguito di reintroduzioni, in aree dalle quali era scomparsa da decenni cominciano a nascere problemi di convivenza, in particolare se si tratta di grandi carnivori (orsi e lupi) che in tante aree di ri-colonizzazione sono percepiti come una minaccia per le persone e gli animali allevati. È evidente che queste ‘nuove condizioni’ impongono un approccio olistico per gli interventi gestionali che devono essere supportati dalla ricerca e basati sull’evidenza e l’approccio scientifico”.

“La gestione della fauna, alla luce dei cambiamenti climatici e l’influenza che genera sulle specie e gli habitat, richiede un approccio basato sulla conoscenza, il monitoraggio delle attività e l’intervento integrato con misure sempre più complesse. Per quanto riguarda il Pacobace, lo strumento scientifico e politico che permette di intervenire per gestire la complessità della coesistenza e che fornito risposte adeguate, ricordiamo che potrebbe essere migliorato se la politica locale agevolasse la prevenzione e la coesistenza, una pratica difficile e continuamente da aggiornare, anziché alimentare divisioni e paura”.