Previsioni Meteo del 26 Ottobre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 26 Ottobre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti con precipitazioni più intense sulle regioni di Nord-Ovest. In serata e nottata ancora molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi, più intensi tra Liguria e Piemonte.

AL CENTRO – Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio ancora pioviggini sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata ancora molte nubi su tutte le regioni con locali piogge su Toscana e Alto Lazio. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo locali piogge sulla Sardegna orientale. Al pomeriggio nessuna variazione con ancora tempo per lo più asciutto, piogge sparse sulla Sardegna. In serata e nella notte maltempo in intensificazione sulla Sardegna con temporali anche intensi, asciutto con velature in transito altrove.

Temperature minime in calo al centro-sud, stazionarie al nord Italia; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in calo altrove.



