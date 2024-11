Roma. Villaggio Falcone, Franco (Pres. Mun. VI: “ex Heaven liberato”

AgenPress. “Il centro sportivo ex Heaven è finalmente libero dagli occupanti, grazie al Distretto di Polizia di Stato Casilino Nuovo, diretto dal dott. Massimo Marino, intervenuti questa mattina dalle ore 7:00, in zona Villaggio Falcone. Dopo la paura per le aggressioni subite nelle scorse settimane dalla scuola, subito ci eravamo attivati e questo è il frutto dei nostri lavori.

Allo stesso tempo sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza grazie ai fondi del Municipio VI delle Torri di Roma, con la promessa del Comune di Roma di nuova assegnazione di quanto speso, come ci si era impegnati a fare tra Consiglio Municipale, genitori della scuola e le operatrici scolastiche. Tutto ciò siamo riusciti a farlo in meno di dieci giorni, visto che l’impegno di sgombero era stato preso martedì scorso. Ora attendiamo che il Comune di Roma finalmente assegni l’immobile al Municipio, come chiediamo da oltre due anni.