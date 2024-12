Presentazione del numero Speciale Natale di Pagine Libere. Il Ministro Roccella: “Non rinunciare alla genitorialità se lo si desidera”

AgenPress. “Vogliamo costruire un Paese nel quale le persone si sentano libere di perseguire le proprie aspirazioni senza rinunciare ad essere genitori, se lo desiderano”. Lo ha dichiarato il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, intervenendo alla presentazione del numero Speciale Natale di Pagine Libere interamente dedicato alla famiglia.

“Essere genitori è una scelta che deve essere libera. La libertà delle donne e delle persone è il punto dal quale vogliamo partire per costruire il nostro futuro”. Tra i relatori sono intervenuti all’evento il presidente di Tecnè, Carlo Buttaroni, il giornalista vaticanista, Andrea Gagliarducci, il Direttore Affari della Presidenza della Regione Lazio, Paolo Giuntarelli, il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, il direttore editoriale di Pagine Libere, Ada Fichera, e il Segretario Generale UGL, Paolo Capone.

All’evento ha dato il suo contributo il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha sottolineato la centralità dei temi dell’inclusione delle persone con disabilità: “Siamo in un tempo di cambiamento e di grandi trasformazioni, in cui, per fortuna, si inizia a superare la frammentazione tra mondo sanitario e mondo sociale nei territori”.