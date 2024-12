Usa. Donald Trump minaccia di riprendersi il Canale di Panama. “Le tariffe addebitate sono ridicole”

AgenPress – Donald Trump ha chiesto che il Canale di Panama venga restituito agli Stati Uniti se Panama non gestirà la via d’acqua in un modo per lui accettabile, e ha accusato il paese centroamericano di applicare tariffe eccessive per l’utilizzo del passaggio marittimo di collegamento.

“Le tariffe applicate da Panama sono ridicole, soprattutto se si considera la straordinaria generosità concessa a Panama dagli Stati Uniti”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social sabato sera, poco più di un mese prima dell’inizio della sua seconda presidenza degli Stati Uniti. “Questa completa ‘truffa’ del nostro Paese cesserà immediatamente”.

Nel post serale, Trump ha anche avvertito che non avrebbe lasciato che il canale cadesse nelle “mani sbagliate”. E sembrava mettere in guardia dalla potenziale influenza cinese sul passaggio, scrivendo che il canale non dovrebbe essere gestito dalla Cina.

Trump ha affermato che il Canale di Panama è una “risorsa nazionale vitale” per gli Stati Uniti, definendolo “cruciale” per il commercio e la sicurezza nazionale.

L’avvertimento giunge pochi giorni dopo che Trump, in un’intervista mattutina, aveva espresso il desiderio che i canadesi desiderassero che il Canada diventasse il 51° stato americano, prendendo in giro il primo ministro Justin Trudeau chiamandolo “governatore Trudeau”.

Il pensiero di Trump su Panama sottolinea un previsto cambiamento nella diplomazia statunitense dopo il suo insediamento a gennaio, in particolare per quanto riguarda la Cina e la sicurezza europea. Venerdì, il Financial Times ha riferito che il team di Trump aveva detto ai funzionari europei che avrebbe chiesto agli stati membri della NATO di aumentare la spesa per la difesa al 5% del loro PIL.

Tuttavia, la minaccia retorica di Trump a Panama arriva 25 anni dopo che gli Stati Uniti hanno ceduto il pieno controllo del canale a Panama, in seguito a un periodo di amministrazione congiunta.

Nel 1977, il presidente Jimmy Carter negoziò i trattati Torrijos-Carter che diedero a Panama il controllo del canale e il trattato di neutralità, che consentì agli Stati Uniti di difendere la neutralità del canale. Il canale è attualmente amministrato dalla Panama Canal Authority.

Gli Stati Uniti completarono il canale lungo 82 chilometri attraverso l’istmo centroamericano nel 1914 e sono ancora il principale cliente del canale, responsabile di circa tre quarti del carico in transito ogni anno.

La Cina è il secondo maggiore cliente del canale e una società cinese con sede a Hong Kong controlla due dei cinque porti adiacenti al canale, uno su ogni lato.

Ma una prolungata siccità ha ostacolato la capacità del canale di spostare le navi tra l’oceano Atlantico e quello Pacifico. La direttrice del National Economic Council Lael Brainard ha affermato la scorsa settimana che le interruzioni delle spedizioni hanno contribuito alle pressioni sulla catena di fornitura.

Il Canale di Panama ha registrato un calo del 29% nei transiti navali nell’ultimo anno fiscale a causa delle gravi condizioni di siccità, secondo l’autorità del canale. Da ottobre 2023 a settembre 2024, solo 9.944 imbarcazioni hanno attraversato il canale, rispetto alle 14.080 dell’anno precedente.

Nel suo post, Trump ha lasciato intendere che il canale rischiava di cadere nelle mani sbagliate, affermando che la gestione del canale non spettava alla Cina.

“Non è stato dato per il beneficio di altri, ma semplicemente come un segno di cooperazione con noi e Panama”, ha detto Trump.

“Se i principi, sia morali che legali, di questo magnanimo gesto di donazione non saranno rispettati, allora chiederemo che il Canale di Panama ci venga restituito, per intero e senza fare domande. Ai funzionari di Panama, vi prego di essere guidati di conseguenza!”