“La sera dei miracoli”, evento di beneficenza al teatro di Roccagorga

AgenPress. Si terrà il 29 dicembre presso il teatro di Roccagorga (Lt), a partire dalle ore 17.00, l’evento di beneficenza “La sera dei miracoli”. L’evento, che sarà presentato da Giovanna Marchetti, con la regia di Renato Spaziani, nasce dall’omonimo format televisivo trasmesso da MediaSud, Calabria Sat e Teletebe Tv. Questa seconda edizione del programma, ideato da Renato Spaziani (GMRS Production) e condotto da Giovanna Marchetti, verrà trasmessa direttamente dalla location del teatro comunale di Roccagorga, in piazza VI gennaio.

Il tema del programma è far conoscere i santi e i beati dei nostri giorni. Nel corso dell’evento sarà ospite, in video-collegamento, Carmela Mauriello madre del futuro santo Francesco Pio. Interverranno anche Don Giuseppe Tufo in diretta streaming e Don Francesco.

LA STORIA – La storia di Francesco Pio, volato in cielo a soli quattro anni e mezzo a seguito di un brutto male, testimonia un amore infinito. La madre lo ricorda raccontando di lui le sue grandi capacità di comprendere i sentimenti altrui e di diffondere un pervasivo senso di amore in chiunque vi sia entrato in relazione. All’età di quattro anni arriva un’infausta diagnosi per Francesco, un tumore alla gamba di circa 15 centimetri che preme sulla colonna vertebrale. Segue un primo intervento chirurgico che va oltre ogni ragionevole aspettativa: l’operazione per asportare la massa tumorale va a buon fine, ma solo in parte. Francesco, al risveglio, chiede alla madre di poter avere il rosario che la donna stringe tra le mani. Da quel momento il bambino non abbandonerà più il sacro oggetto e chiederà spesso alla madre di recitare insieme l’Ave Maria. Parlerà anche dell’altra sua “madre” proprio riferendosi alla Madonna. In un’altra occasione, al termine di un esame diagnostico, Francesco confiderà di aver avuto compagnia da Gesù Bambino il quale gli avrebbe confidato che sarebbe stato bene. Agli inizi del 2018 il bambino è stato ricoverato, infatti, al Gaslini di Genova poiché il tumore aveva invaso parte del cervello. Il piccolo, nonostante le sofferenze della malattia, cercava di rassicurare la sua famiglia preparandola in un certo senso alla sua imminente dipartita e manifestando contegno e tanta forza. Il 27 febbraio 2018 Francesco ha lasciato le sue vesti terrene ed è salito nel regno del Padre. Molte le testimonie di persone che sarebbero guarite da terribili malattie grazie alle sue intercessioni. Attualmente è in atto la causa di beatificazione e canonizzazione.

Nel corso dell’evento ci saranno anche momenti in cui ci sarà spazio per la musica, la danza e l’intervento delle Iris Majorettes. Per il canto saranno ospiti Jennifer Albini, Emilio Savo – reduce dal successo dei suoi primi due inediti e del suo primo album uscito il 19 dicembre -, Vincenzo Marcoccio e Giulia Menicorsi.

Saliranno sul palco anche alcuni dei ragazzi di “Casa Alma” di Sezze con la responsabile terapeutica della struttura la Dottoressa Giusy Pantaneschi, il Dottor Luigi Cacciatori e il Dottor Gianmarco Caschera. Proprio alla comunità alloggio Alma, che si occupa di abilitazione e riabilitazione cognitiva e comportamentale di ragazzi con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, sarà devoluto il ricavato della serata, i cui proventi derivano da una raccolta fondi effettuata tramite la vendita di biglietti della lotteria e dalle donazioni effettuate da alcuni commercianti di Sezze e Roccagorga.