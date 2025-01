Israele. Attacco Idf contro gli Houthi. Katz: non ci sarà immunità per i leader del gruppo sostenuto dall’Iran

AgenPress – In seguito agli attacchi aerei israeliani contro gli Houthi nello Yemen, il ministro della Difesa Israel Katz ha affermato che “non ci sarà immunità” per i leader del gruppo sostenuto dall’Iran che ha lanciato missili e droni contro Israele dall’inizio della guerra.

“L’attacco odierno delle IDF nello Yemen è un chiaro messaggio al leader del gruppo terroristico Houthi, Abd al-Malik al-Houthi, e ai leader del gruppo terroristico Houthi nello Yemen: non ci sarà immunità per nessuno”, afferma Katz in una dichiarazione video.

“Vi inseguiremo, vi daremo la caccia e distruggeremo le infrastrutture terroristiche che avete creato”.

Gli attacchi di oggi sono stati lanciati in occasione della protesta settimanale in corso nella capitale dello Yemen Sanaa a sostegno della Striscia di Gaza.

“Migliaia di sostenitori Houthi che hanno partecipato a una marcia d’odio contro Israele hanno sentito da vicino la potenza degli aerei dell’Aeronautica Militare”, afferma Katz.

“Il porto di Hodeidah è paralizzato e il porto di Ras Isa è in fiamme e il messaggio è chiaro: chiunque danneggi Israele sarà colpito molto di più”.