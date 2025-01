Roma. IPM “Casal del Marmo”. Aggrediti agenti di Polizia Penitenziaria

Per la Fns Cisl Lazio non basta una semplice espressione di solidarietà; sono necessari provvedimenti concreti e urgenti – servono urgentemente correttivi per evitare il ripetersi di tali criticità ribadendo la necessità di un cambiamento del sistema penitenziario, affinché gli agenti di Polizia penitenziaria, possano lavorare in un ambiente più sicuro e rispettoso della loro dignità.