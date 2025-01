Unione Europea. Tovaglieri (Lega): Salis in commissione Casa. Sembra uno scherzo, ma non lo è

AgenPress. “Per la neonata commissione speciale parlamentare sulla crisi degli alloggi in Unione Europea, chi meglio di qualcuno che da sempre difende e rivendica il diritto a occupare le case dei cittadini?

È tutto vero, al Parlamento europeo la deputata di estrema sinistra Ilaria Salis, il cui nome più volte nelle cronache è stato accostato alle occupazioni abusive, siederà nella commissione Casa.

Sembra uno scherzo, ma non lo è: è evidentemente tutto possibile a Bruxelles, dove chi è accusato di crimini violenti diventa europarlamentare, dove chi è accusato di aver occupato abitazioni diventa membro in commissione Casa. Benvenuti in Europa”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della commissione speciale sulla crisi degli alloggi in Unione Europea.