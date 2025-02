Cisint (Lega), Timmermans mandato a casa da olandesi, vuole continuare ad affossare Europa

AgenPress. “Le parole dell’ex commissario Ue Frans Timmermans sulla necessità che l’Europa continui le folli scelte del Green Deal lasciano sconcertati. La Lega e i Patrioti sono da mesi al lavoro per ridurre l’impatto delle decisioni della maggioranza guidata da Von der Leyen, a difesa di produttori e cittadini che non possono vedersi ridotti alla povertà da politiche miopi, figlie del peggior ambientalismo militante.

L’ex – fortunatamente per noi – commissario Timmermans, prima di lanciarsi in dichiarazioni fuori luogo, dovrebbe ricordarsi che i suoi concittadini olandesi lo hanno mandato a casa, bocciando le politiche sul clima che non servono all’ambiente ma stanno penalizzando i nostri agricoltori e i nostri allevatori.

L’Europa, per tornare a essere davvero una terra di libertà, deve essere governata da chi ha il mandato dei cittadini nel proprio Paese, non da ex funzionari privi di legittimità popolare”.

Così Anna Cisint, europarlamentare della Lega.