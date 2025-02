Paoloni (SAP): continua escalation aggressioni alle forze dell’ordine. Approvare DDL Sicurezza il prima possibile

AgenPress. “Continua inesorabile l’escalation di aggressioni alle forze dell’ordine. Ieri a Roma una volante è stata accerchiata da dieci persone mentre gli agenti cercavano di fermare un individuo con il permesso di soggiorno scaduto.

Nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto un agente è stato aggredito mentre a un’altra collega è stato morso il dito e strappata la prima falange. Giovedì scorso due colleghi sono stati aggrediti con un martello in Piemonte. Questi sono solo alcuni degli episodi saliti agli onori delle cronache di recente”.

Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.

“Non si arresta l’escalation di aggressioni agli operatori delle forze dell’ordine senza che purtroppo si intervenga in modo deciso per tutelare non solo i colleghi ma anche la sicurezza del Paese. È fondamentale – ha concluso Paoloni – che il DDL Sicurezza, che contiene norme a tutela del personale delle forze di polizia, venga approvato il prima possibile”.