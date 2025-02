Romano (NM): “Bene Cisl. Ruolo concreto del sindacato nel rapporto con il governo”

AgenPress. ‘L’interlocuzione avviata dalla Cisl – che ha avuto in Luigi Sbarra una guida illuminata e lungimirante – con il governo e’ un esempio di come le parti, nel rispetto delle prerogative, possano e debbano trovare un punto di incontro nell’interesse esclusivo dei lavoratori.

All’antagonismo politico di alcune sigle sindacali nei confronti del governo si contrappone il pragmatismo della Cisl che promuove il dialogo e la concertazione. Un metodo che sta alla base di un obiettivo importante come quello della proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese, per una vera governance partecipata. Un sindacato che, in questo modo, conferma la propria mission a difesa dei propri iscritti’.

E’ quanto dichiara l’on. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.