Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Immigrazione, condivido parole del Pontefice”

AgenPress. In una nota inviata a tutti i vescovi del Continente americano, Papa Bergoglio ha ricordato che l’atteggiamento del cristiano in tema di migranti deve essere di accoglienza evitando atteggiamenti di prevenzione o sospetto nei confronti di qualsivoglia etnia e meno ancora il ricorso alla espulsione in massa.

La missiva del Pontefice è stata duramente contestata con toni decisamente irrispettosi dall’Amministrazione Trump. Il Papa ha ragione e se ne condivide la posizione.

Infatti, se è vero che ciascun individuo ha come primo diritto quello di vivere e risiedere ove è nato (diritto a non emigrare), è altrettanto vero che chi fugge da fame, guerre o persecuzioni va accolto sia pur con discernimento, rispetto delle leggi e ordine.

Una visione cristiana della vita e della politica, rispettose del Vangelo e della Scrittura, non ci portino mai a chiusure prevenute nei riguardi di chi è nel bisogno. San Paolo ci dice che talvolta senza saperlo ospitiamo angeli. La sola via di uscita , davanti ai problemi migratori si chiama dialogo e soprattutto solidarietà. In quanto al Papa esprimo i voti di pronta guarigione dalla bronchite che da tempo lo afflige.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.