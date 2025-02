Consiglio dei ministri 19 febbraio. Ecco i provvedimenti adottati

AgenPress. Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 12.22 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

In apertura del Consiglio dei ministri, il Presidente Giorgia Meloni ha illustrato le norme sui compiti affidati al Commissario straordinario per il risanamento della Terra dei Fuochi introdotte dal decreto-legge sulla pubblica amministrazione.

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento si articola in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità, per rispondere in modo concreto alle esigenze delle amministrazioni e rafforzare il rapporto con utenti, cittadini e imprese.

Le nuove norme prevedono, tra l’altro, la possibilità per regioni, province, città metropolitane ed enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), con l’obiettivo di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

Inoltre, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento dei concorsi e assumere profili sempre più qualificati, si prevede un rafforzamento delle competenze della Commissione RIPAM, a cui è affidata la fase di selezione del personale pubblico, con esclusione espressa delle procedure concorsuali già in corso; si chiarisce la disciplina in merito all’utilizzo delle graduatorie vigenti; si stabilisce che, per contenere gli effetti derivanti dal turnover, per le graduatorie del 2024 e del 2025 è sospesa l’applicazione della norma “taglia idonei”.

Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, si riassegnano le risorse già stanziate e non utilizzate dai comuni che hanno fatto domanda per accedere al contributo relativo alla spesa da sostenere per i Segretari comunali. Inoltre, sono previste misure specifiche in materia di personale nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 e per quelli dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi da maggio 2023.

Infine, si prevede una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni centrali.

RAPPORTI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D’ITALIA

1. Intesa tra la Repubblica Italiana e la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia

Il Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 2, terzo comma, lett. l), ha deliberato ’l’autorizzazione alla firma, da parte del Presidente del Consiglio, dell’intesa tra lo Stato italiano e la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia (DOR), già siglata congiuntamente dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, e dal rappresentante della confessione religiosa, il 27 gennaio 2025.

2. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un disegno di legge che introduce norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo riproduce gli articoli dell’accordo. Gli effetti del provvedimento rimangono subordinati all’avvenuta sottoscrizione dell’intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del rappresentante della confessione.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014 (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge relativo all’adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.

La Convenzione venne redatta con l’obiettivo di contrastare i primi atti di pirateria aerea della fine degli anni ‘50, cercando di armonizzare le differenti legislazioni in materia al fine di individuare la giurisdizione dello Stato competente in caso di atti illeciti commessi a bordo di aeromobili.

Stante l’intensificarsi dei comportamenti indisciplinati a bordo degli aeromobili tali da compromettere la sicurezza degli stessi, dei passeggeri e dei beni trasportati, costringendo spesso le compagnie aeree ad atterraggi non programmati (con conseguenti ingenti perdite economiche), nell’aprile 2014 si è tenuta a Montréal la Conferenza diplomatica per l’approvazione del Protocollo per la modifica della Convenzione di Tokyo del 1963.

Con il termine infrazione non si fa riferimento solamente ad una violazione delle leggi penali, bensì anche a tutti quegli atti che, pur non essendo infrazioni in senso stretto, sono idonee a compromettere la sicurezza degli aeromobili, delle persone e dei beni a bordo, ovvero possono pregiudicare il buon ordine e la disciplina di bordo.

MISSIONI INTERNAZIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato la prosecuzione delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e l’avvio di nuove missioni internazionali per il 2025. La deliberazione è stata approvata previa comunicazione al Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante: “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”.

In applicazione della nuova procedura semplificata prevista dalla legge 31 ottobre 2024, n. 168, la deliberazione sarà inviata al Parlamento e saranno successivamente adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze i decreti relativi alla ripartizione delle risorse del fondo per finanziare sia le nuove missioni che quelle prorogate.

La delibera è accompagnata da una relazione analitica che ha il fine di:

riferire alle Camere sull’andamento delle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;

indicare le missioni internazionali che il Governo intende proseguire nel periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione da porre in essere nel medesimo periodo.

STRATEGIA NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L’ANTISEMITISMO

Il Consiglio dei ministri ha ricevuto un’informativa sull’aggiornamento della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.

Il documento è stato predisposto da un Gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo, gen. Pasquale Angelosanto, che include i rappresentanti dell’associazionismo ebraico (UCEI, UGEI, CDEC, IHRA); della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri coinvolti e del mondo accademico.

La Strategia nazionale, elaborata in una prospettiva quinquennale (2025-2029), si sviluppa in cinque linee d’azione: a) ricerca e raccolta dati e analisi per definire il quadro di situazione e le sue matrici, tenerlo costantemente aggiornato, integrarlo e comunicarlo; b) formazione nella scuola a tutti i livelli, nelle università e nel mondo dello sport e del lavoro, inclusa la Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni; c) valorizzazione della cultura della memoria, attraverso l’individuazione di percorsi significativi e commemorazioni, promossa dal Ministero della Cultura e da enti e associazioni pubblici e privati, nella quale coinvolgere i Ministeri interessati e le istituzioni culturali; d) garanzia della sicurezza delle Comunità ebraiche e sviluppo della conoscenza delle loro attività di vita e di culto; e) attenzione massima alla dimensione digitale, coinvolgendo gli altri Stati, la Commissione europea, i grandi gestori e le istituzioni che assicurano monitoraggio e formazione nel settore.

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 24 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

GIORNATE CELEBRATIVE

Il Consiglio dei ministri è stato sentito in merito alla direttiva del Presidente, Giorgia Meloni, relativa alla individuazione della data per lo svolgimento della “Giornata nazionale dello Sport”, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

In considerazione della celebrazione, da parte della Chiesa cattolica, del Giubileo dello sport nei giorni 14 e 15 giugno 2025, il Dicastero per l’evangelizzazione della Santa Sede ha chiesto di posticipare, esclusivamente per quest’anno, la “Giornata nazionale per lo sport”, prevista domenica 1° giugno, a domenica 15 giugno. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha comunicato di condividere e sostenere la richiesta avanzata dal Dicastero.

Pertanto, solo per il corrente anno, la “Giornata nazionale dello Sport” sarà celebrata domenica 15 giugno.

SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione della necessità di assicurare il completamento dell’azione di risanamento degli enti rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, ha deliberato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento dei consigli comunali di Capistrano (Vibo Valentia) e Caivano (Napoli), ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, la nomina a Consigliere di Stato del generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza Sebastiano Galdino e del prefetto dottoressa Laura Lega, designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dell’aliquota dei posti riservati al Governo;

su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visti la designazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, la nomina dell’avvocato Sebastiano Di Betta quale componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, il conferimento dell’incarico di Capo Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia alla dottoressa Antonella Ciriello, magistrato ordinario;

su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione alla dott.ssa Carmela Palumbo, dirigente di prima fascia del Ministero, e dell’incarico di Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale al dottor Nando Minnella.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quattordici leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: