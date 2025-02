Ucraina. Zelensky: Trump vive in una “bolla di disinformazione” russa. La maggioranza degli ucraini si fida del loro presidente

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha affermato che Donald Trump è “intrappolato” in una “bolla di disinformazione” russa, aumentando le tensioni tra Kiev e Washington dopo che il presidente degli Stati Uniti ha suggerito che l’Ucraina fosse la causa dell’invasione del Paese da parte di Mosca.

“Purtroppo il presidente Trump, con tutto il rispetto per lui come leader di una nazione che rispettiamo molto è intrappolato in questa bolla di disinformazione”.

“Se qualcuno volesse sostituirmi adesso, non accadrà. Per quanto riguarda questo 4% indice di gradimento, abbiamo visto questa disinformazione, capiamo che proviene dalla Russia. Lo capiamo e abbiamo le prove che queste cifre sono in discussione tra America e Russia. Sfortunatamente, il presidente Trump, per il quale abbiamo grande rispetto come leader del popolo americano, che rispettiamo molto e che ci sostiene costantemente, vive in questo spazio di disinformazione”.

In una serie di dichiarazioni infiammatorie rilasciate martedì sera, Trump aveva criticato Zelensky, dicendo di essere “deluso” dal fatto che il leader ucraino si fosse lamentato di essere stato escluso dai colloqui tra Stati Uniti e Russia sulla fine della guerra in Ucraina.

Trump sembra anche aver incolpato Zelensky per l’invasione su vasta scala di Mosca e ne ha messo in dubbio la legittimità, sostenendo che il presidente dell’Ucraina aveva un indice di gradimento del 4% e chiedendo nuove elezioni.

“Dato che stiamo parlando del 4%, abbiamo visto questa disinformazione e abbiamo capito che proviene dalla Russia “, ha aggiunto Zelensky, riferendosi al discorso di Trump.

Zelensky ha detto che “non commenta mai gli indici di popolarità, in particolare i miei o quelli di altri leader”, ma ha aggiunto che l’ultimo sondaggio ha mostrato che la maggioranza degli ucraini si fida di lui. Ha aggiunto che qualsiasi tentativo di sostituirlo durante la guerra fallirebbe.

Sebbene la popolarità di Zelenskyy sia diminuita negli ultimi mesi, un sondaggio di febbraio condotto dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev (KIIS) ha rilevato che il 57% degli ucraini si fida di lui, rispetto al 52% del mese precedente.

Mykhailo Fedorov, capo del ministero degli Affari digitali dell’Ucraina, ha sostenuto mercoledì che i consensi di Zelenskyy erano “del 4-5%” più alti di quelli di Trump.

La legislazione ucraina vieta le elezioni durante la legge marziale, in vigore da quando la Russia ha lanciato la sua invasione nel febbraio 2022. Pochi ucraini sostengono l’idea di un voto, in un momento in cui l’invasione russa ha costretto milioni di persone a fuggire all’estero e quando i soldati ucraini combattono e muoiono in prima linea.

Ruslan Stefanchuk, il presidente del parlamento ucraino, ha detto che l’Ucraina non “rinuncia” alle elezioni. “Inventare la ‘democrazia’ sotto i bombardamenti non è democrazia, ma uno spettacolo in cui il principale beneficiario è il Cremlino. L’Ucraina ha bisogno di proiettili, non di schede elettorali”, ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Zelenskyy ha anche respinto i commenti di Trump secondo cui la maggior parte del sostegno all’Ucraina proviene dagli Stati Uniti. Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina circa 350 miliardi di $ (280 miliardi di £) in aiuti e ha suggerito, senza prove, che una parte di essi era stata sottratta.

“La verità è da qualche altra parte”, ha detto Zelensky, aggiungendo di essere rimasto “grato per il supporto” e di volere che “il team di Trump abbia fatti veri”. Ha poi detto che gli Stati Uniti hanno fornito 67 miliardi di dollari in armi e 31,5 miliardi di dollari in sostegno al bilancio.

Trump ha chiarito che vuole che la guerra finisca il prima possibile, anche se ciò significa ulteriori perdite territoriali per l’Ucraina. E con grande orrore di Kiev e dei suoi alleati, Trump ha a volte adottato la narrazione del Cremlino e ha incolpato l’Ucraina e la NATO per il conflitto, affermando persino che l’Ucraina “potrebbe essere russa un giorno”.