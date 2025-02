Francia, Cisint (Lega), immigrazione islamica continua a uccidere in Europa

AgenPress. “Monaco, Villach, Berlino, Mulhouse. Solo negli ultimi 15 giorni. Non è un tour, non è un gioco sulle cittadine europee, è la mappa del terrore, della morte e del sangue dei nostri concittadini europei sparso nel nome dell’Islam radicale. Siamo assistendo a una vera propria carneficina.

Solo nelle ultime due settimane abbiamo dovuto guardare inermi a massacri che hanno tolto la vita a persone innocenti. Sempre all’improvviso, che fossero una mamma col suo piccolo di due anni ad un mercatino o un ragazzino di 14 anni che passeggiava per il centro della sua città. Non siamo di fronte a degli squilibrati, bensì all’odio di una comunità di musulmani radicalizzati che odiano l’Europa, l’Occidente e uccidono senza pietà nel nome dell’Islam.

Lega e i Patrioti europei lo dicono da anni. Stop all’immigrazione irregolare, sì alla remigrazione e tolleranza zero vero gli islamici radicalizzati. L’augurio è che anche i cittadini tedeschi domani si esprimano con chiarezza su questo! Siamo stanchi di piangere in silenzio morti e feriti. Chi ci odia non può vivere in mezzo a noi”.

Così Anna Cisint, europarlamentare Lega.