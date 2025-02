Messico. Otto persone, tra cui cinque donne, sono state uccise da uomini armati

AgenPress. Otto persone, cinque delle quali donne, sono state uccise da uomini armati nello stato di Guanajuato. Le vittime, non identificate, sono state uccise nel comune di Cortázar nella notte tra sabato e domenica, ha annunciato la procura dello Stato. I colpevoli ancora non sono stati arrestati.

Lo stato di Guanajuato è un ricco centro industriale che ospita famose mete turistiche, ma è anche considerato il più violento del Messico.

La violenza in questo stato messicano è legata alla guerra tra la gang Santa Rosa de Lima e il cartello Jalisco Nueva Generación, uno dei più potenti del paese.

Secondo dati ufficiali, la violenza legata alla droga ha causato la morte di oltre 480.000 persone in Messico dal 2006, anno in cui il governo ha schierato l’esercito per combattere il flagello.