Trump nomina vicedirettore FBI il podcaster conservatore Dan Bongino. Licenziare i dirigenti che perquisirono Mar-a-Lago

AgenPress – Donald Trump ha annunciato la nomina del commentatore conservatore ed ex conduttore di Fox News Dan Bongino a vicedirettore dell’FBI, andando a ricoprire una posizione solitamente ricoperta da un agente dell’FBI di carriera insieme a un’influente personalità dei media che ha chiesto licenziamenti di massa all’interno dell’ufficio.

Bongino guiderà l’ufficio insieme a Kash Patel , confermato di misura come direttore dell’FBI dal Senato la scorsa settimana.

Il presidente ha anche sottolineato la visione della sua amministrazione, affermando: “Collaborando con il nostro nuovo grande procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, e il direttore Patel, equità, giustizia, legge e ordine saranno riportati in America, e in fretta. Congratulazioni Dan!” ha aggiunto Trump.

“Dan Bongino, un uomo di incredibile amore e passione per il nostro Paese, è stato appena nominato prossimo VICE DIRETTORE DELL’FBI, dall’uomo che sarà il miglior direttore di sempre, Kash Patel”, ha detto Trump in un post sui social media . “Lavorando con il nostro grande nuovo Procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, e il Direttore Patel, Equità, Giustizia, Legge e Ordine saranno riportati in America, e in fretta”.

In una dichiarazione pubblicata su X , Bongino ha ringraziato Trump, il procuratore generale Pam Bondi e il direttore dell’FBI Kash Patel, aggiungendo che la sua decisione di accettare il ruolo “è guidata esclusivamente dall’impegno al servizio e dalla convinzione che le istituzioni per l’applicazione della legge e la sicurezza nazionale debbano essere rafforzate”.

“Ci sono persone dedicate nell’FBI che prendono sul serio il loro giuramento alla costituzione”, ha affermato nella dichiarazione. “Meritano una leadership che li sostenga, protegga la loro missione e garantisca che possano fare il loro lavoro”.

I vicedirettori hanno tradizionalmente una storia come agenti di carriera dell’FBI, ma Bongino non ha mai prestato servizio nell’FBI. Bongino ha invece propagandato teorie infondate sul bureau che ora aiuterà a guidare.

Dan Bongino ha chiesto che tutti, “dalla dirigenza agli agenti”, vengano licenziati per il loro coinvolgimento nella perquisizione del 2022 della tenuta di Trump a Mar-a-Lago.

“TUTTI coloro che sono coinvolti in questo abominio del Dipartimento di Giustizia/FBI, dalla dirigenza agli agenti, devono essere immediatamente licenziati quando i tiranni saranno cacciati dall’ufficio”, ha scritto Bongino su X nel 2022.