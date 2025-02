Somalia: stimate 4,4 milioni di persone a rischio fame

3,4 milioni di persone stanno già vivendo livelli di crisi o superiori di fame. Si stima che 1,7 milioni di bambini sotto i cinque anni saranno colpiti da malnutrizione acuta fino al dicembre 2025, di cui 466.000 sono affetti da malnutrizione acuta grave. Quasi due terzi (64%) dei casi di malnutrizione si concentrano nella Somalia meridionale, dove le condizioni di siccità e insicurezza sono le peggiori.

AgenPress. Nuovi dati dalla Somalia mostrano che 4,4 milioni di persone potrebbero soffrire la fame entro l’aprile 2025, a causa del peggioramento delle condizioni di siccità, del conflitto e degli alti prezzi dei generi alimentari.

Il Governo Federale Somalo e le agenzie delle Nazioni Unite avvertono che, senza adeguati finanziamenti per l’azione umanitaria, il Paese – che nel 2022 è stato spinto sull’orlo della carestia da una grave siccità, che ha causato migliaia di morti, di cui quasi la metà bambini – potrebbe ancora una volta trovarsi ad affrontare una fame sempre più profonda.

L’allarme lanciato dall’Agenzia somala per la gestione dei disastri (SoDMA), da FAO, OCHA, UNICEF e dal WFP giunge in concomitanza con l’ultima analisi della classificazione integrata delle fasi della sicurezza alimentare (IPC), che mostra come 3,4 milioni di persone stiano già vivendo livelli di crisi o superiori di fame in Somalia (IPC3+). Si prevede che questo numero salga a 4,4 milioni (23% della popolazione) tra aprile e giugno 2025, quando si prevedono piogge inferiori alla media.

Si stima che 1,7 milioni di bambini sotto i cinque anni siano affetti da malnutrizione acuta fino al dicembre 2025. Di questi, 466.000 sono affetti da malnutrizione acuta grave, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quasi due terzi (64%) del carico totale di malnutrizione si concentra nella Somalia meridionale, dove le condizioni di siccità e insicurezza sono le peggiori.

“L’aggravarsi della siccità, le piogge irregolari e il conflitto in corso stanno erodendo i mezzi di sussistenza, spingendo le famiglie sempre più in crisi”, ha dichiarato il Rappresentante FAO per la Somalia Etienne Peterschmitt. La FAO sta rispondendo aumentando il suo sostegno all’aumento della produzione agricola, promuovendo soluzioni intelligenti dal punto di vista climatico e rafforzando sistemi agroalimentari resilienti. Attraverso sistemi di allerta precoce e azioni di prevenzione, aiutiamo le comunità a prepararsi agli shock prima che si aggravino, mitigando gli impatti peggiori delle crisi alimentari”.

“Gli eventi climatici passati dimostrano che i bambini sono i più colpiti e devono affrontare gravi malnutrizioni e malattie che aumentano il rischio di morte e di problemi di sviluppo a lungo termine”, ha dichiarato Nisar Syed, Rappresentante dell’UNICEF in Somalia. “Poiché la prevenzione è fondamentale, l’UNICEF fornisce l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici, fornisce micronutrienti, forma gli operatori per identificare i primi segni di malnutrizione e opera in aree remote. Data la natura ricorrente di queste crisi, dobbiamo promuovere un approccio multisettoriale, collaborando con tutte le parti interessate e con il Governo per investire nella resilienza, nell’azione preventiva e in un sistema sanitario solido.”

“Gli shock ricorrenti, come la siccità, stanno lasciando milioni di somali a rischio di fame a causa dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari e della diminuzione dei raccolti. La carestia è stata evitata per un soffio nel 2022 grazie al sostegno umanitario su larga scala, che è nuovamente necessario per fornire assistenza immediata e implementare soluzioni a lungo termine. Tuttavia, la carenza di fondi ci costringe a stabilire delle priorità e a ridurre l’assistenza nel momento peggiore”, ha dichiarato El-Khidir Daloum, Country Director del WFP in Somalia.

I risultati dell’ultima Analisi della classificazione integrata delle fasi della sicurezza alimentare (IPC) confermano anche che le precipitazioni irregolari nel 2024 hanno portato a bassi raccolti, al rapido esaurimento dei pascoli e delle fonti d’acqua, all’inondazione delle colture alimentari e allo sfollamento di centinaia di migliaia di persone.

Le famiglie più colpite sono quelle con bassi raccolti agricoli che hanno esaurito le scorte alimentari, gli sfollati interni e i pastori con un bestiame limitato e guadagni inferiori alla media dalla vendita del bestiame.

La grave carenza di fondi ha portato alla riduzione o al taglio di programmi salvavita. Le Nazioni Unite chiedono finanziamenti più urgenti per incrementare l’assistenza alimentare, il sostegno alla nutrizione, i servizi idrici e igienico-sanitari e le iniziative di sostentamento per mitigare l’impatto della prevista siccità in Somalia. Oggi, il Piano di risposta e fabbisogno umanitario per la Somalia del 2025, che richiede 1,42 miliardi di dollari, è finanziato solo al 12,4%.